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СБУ проводит прверку "отдельных граждан Казахстана"

12:45 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки отдельных граждан Казахстана, в частности из числа представителей оппозиционных организаций, пока никто не задержан. Об этом сообщили в спецслужбе.

«Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины», — говорится в ответе СБУ на запрос издания «Украинская правда». Уточняется, что идет проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. В спецслужбе подчеркнули, что это «обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы».

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