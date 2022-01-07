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НОВОСТИ

Прививка детей 12-17 лет от COVID-19 в Белоруссии теперь обязательна

13:00 07.01.2022 Источник: Интерфакс

Минздрав Белоруссии внес вакцинацию от коронавируса в перечень обязательных профилактических прививок для детей 12-17 лет.

"Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям дополнен прививкой против инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, для детей в возрасте от 12 до 17 лет", - говорится в сообщении ведомства.

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