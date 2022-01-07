Администрация Байконура вводит ограничения для жителей города

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Байконур вводит до 19 января ограничения для жителей города, в частности КПП будут закрыты ночью, перемещение по городу в ночное время будет ограничено. Об этом заявил в пятницу глава администрации города Байконура Константин Бусыгин.

«Единогласно принято решение до 19 января (на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане) ввести в городе ряд временных ограничений. В ночное время, с 23:00 до 06:00 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты», — говорится в его обращении к жителям города, опубликованном на официальном сайте Байконура.

Кроме того, в 22:00 будет завершаться работа предприятий торговли и общепита. «С сегодняшнего дня запрещается торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохраняется только для кафе и ресторанов», — отметил Бусыгин.