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НОВОСТИ

В Казахстане правоохранители задержали более 3 тыс человек

13:30 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали 3 706 человек в связи с беспорядками в стране. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Хабар-24» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом.Телеканал уточнил, что эта информация актуальна на данный момент.

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