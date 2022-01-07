В Казахстане правоохранители задержали более 3 тыс человек

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали 3 706 человек в связи с беспорядками в стране. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Хабар-24» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом.Телеканал уточнил, что эта информация актуальна на данный момент.