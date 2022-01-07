Лукашенко хочет вернуть Украину в "лоно настоящей веры"

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и укрепление связей с братскими странами.

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым, мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы, — сказал глава государства, посещая в Рождество Христово храм в Минске, сообщает агентство БелТА. — Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями». По его словам, «это Россия, это Казахстан, это Украина». «Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может, — сказал Лукашенко — И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры».