Казахстан. Все административные здания перешли под контроль властей
14:15 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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