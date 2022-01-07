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Казахстан. Все административные здания перешли под контроль властей

14:15 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все здания администраций в Казахстане освобождены в пятницу от участников беспорядков. Об этом сообщил телеканал «Хабар-24» со ссылкой на МВД республики.По данным канала, все объекты взяты под усиленный контроль.

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