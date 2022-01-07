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Глава ЕК: Мы должны работать над созданием оборонного союза ЕС

15:40 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание Оборонного союза ЕС должно в первом полугодии 2022 года набрать новую скорость. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, которое будет продолжаться до 30 июня 2022 года.

«Мы должны работать над созданием оборонного союза, чтобы подготовиться к отражению новых вызовов, например, гибридных атак с разных направлений. Работа над созданием Оборонного союза ЕС в 2022 году выйдет на новую скорость», — заявила она.

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