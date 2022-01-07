Миротворцы ОДКБ не будут участвовать в боевых мероприятиях - МО РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

«По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране», — отметили в ведомстве.