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Миротворцы ОДКБ не будут участвовать в боевых мероприятиях - МО РФ

16:00 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

«По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране», — отметили в ведомстве.

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