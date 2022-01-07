Главы МИД стран НАТО начали виртуальное совещание для обсуждения предложений РФ
16:40 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — сообщил он.
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