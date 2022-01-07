Граждан РФ из Байконура эвакуировать не планируется
17:31 07.01.2022 Источник: Интерфакс
"Нет", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, связаны ли планы по вывозу жителей Байконура в Россию на чартерных авиарейсах, с обострением ситуации в Казахстане.
Ранее глава администрации города Константин Бусыгин сообщил, что для жителей города, желающих улететь в Россию, будет организовано несколько чартерных рейсов.
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