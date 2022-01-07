Магазины и АЗС Алма-Ате не работают. В городе может возникнуть недостаток продуктов - СМИ
18:10 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На окраинах города магазины ненадолго открываются, но заплатить можно только наличными: терминалы оплаты не работают. Многие банкоматы сломаны и разграблены, а к тем, которые еще функционируют, стоят огромные очереди. Люди жалуются на нехватку продуктов. Этот вопрос решить в текущих условиях не представляется возможным.
Автозаправочные станции в Алма-Ате не работают совсем, передает корреспондент. На трассе за городом есть одна открытая заправка, но там наблюдается очередь из десятков машин. В самом городе стало многократно меньше машин, многие водители объясняют это именно отсутствием бензина. Такси в отелях вызвать уже невозможно, это объясняют закрытием таксопарков из-за нехватки топлива.
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