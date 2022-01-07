Главы всех земель ФРГ поддерживают обязательную вакцинацию от COVID-19 в стране

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры всех 16 федеральных земель ФРГ поддержали введение в стране всеобщей обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц по итогам совещания с главами регионов.

«Все 16 глав правительств земель признались, что они выступают за всеобщую обязательную вакцинацию», — сказал он. «Здесь я ощущаю максимальную поддержку», — добавил Шольц. По его словам, в скором времени соответствующий вопрос обсудит Бундестаг. «Уровень охвата вакцинацией в Германии по-прежнему не очень высок», — констатировал Шольц.