Главы всех земель ФРГ поддерживают обязательную вакцинацию от COVID-19 в стране
19:25 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все 16 глав правительств земель признались, что они выступают за всеобщую обязательную вакцинацию», — сказал он. «Здесь я ощущаю максимальную поддержку», — добавил Шольц. По его словам, в скором времени соответствующий вопрос обсудит Бундестаг. «Уровень охвата вакцинацией в Германии по-прежнему не очень высок», — констатировал Шольц.
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