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НОВОСТИ

Столтенберг заявил, что односторонние требования РФ к НАТО не приемлемы

19:40 07.01.2022 Источник: Интерфакс

Союзники по НАТО готовы вести с Россией диалог по контролю над вооружениями, однако ее требования в одностороннем порядке к альянсу неприемлемы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы обсуждать контроль над вооружениями с Россией, над обычными и ядерными. Но это должно происходить в двустороннем порядке, сбалансированно и путем, поддающимся проверке", - сказал он в пятницу в Брюсселе журналистам.

"Поэтому сбалансированный, поддающийся проверке контроль над вооружением - да, а односторонние требования к НАТО - нет", - добавил Столтенберг.

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