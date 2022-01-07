Генсек НАТО: мы должны быть готовы и к тому, что диалог с РФ может быть провален

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО готова выслушать озабоченности России и найти путь вперед, но необходимо снять сомнения относительно действий Москвы. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО.

«Мы всегда готовы выслушать обеспокоенности России, и мы готовы найти политический путь вперед. Но для того, чтобы был значимый диалог, необходимо снять сомнения относительно действий России», — сказал он. По его словам, союзники по НАТО будут вести «диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата». «НАТО будет вести диалог с Россией, но мы должны быть подготовлены и к тому, что он может быть провален», — предупредил он