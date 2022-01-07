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Солтенберг: Расширение НАТО и ЕС помогло распространить и укрепить свободу и демократию в Европе

20:50 07.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение НАТО ведет к распространению свободы и демократии по всей Европе, поэтому данный процесс жизненно важен и должен продолжаться. С таким утверждением выступил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи глав МИД стран НАТО.

Он также подчеркнул, что двери альянса должны оставаться открытыми не только для Украины и Грузии, но также для Финляндии и Швеции, если эти государства примут решение о вступлении.

«Расширение НАТО и ЕС реально помогло в последние декады распространить и укрепить свободу и демократию в Европе, поэтому данный процесс жизненно важен, — считает Столтенберг. — И НАТО неоднократно демонстрировала на протяжении последних лет, что наши двери остаются открытыми».

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