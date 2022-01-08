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НОВОСТИ

В Казахстане попали под расследование 180 продавцов сжиженного газа

09:15 08.01.2022 Источник: Интерфакс

Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа, сообщает в субботу ведомство. Отмечается, что во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.

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