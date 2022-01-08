Торговые сети Казахстана по причине беспорядков понесли ущерб в размере около 15 млрд руб

09:30 Источник: Интерфакс

Общая сумма ущерба торговых сетей Казахстана в результате беспорядков и действий мародёров составила более 88,1 млрд тенге (около 15 млрд руб.), сообщает в субботу госагентство Kazinform.

"Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 88,1 млрд тенге, из них в Алматы - 86,8 млрд тенге", - сообщило госагентство Kazinform со ссылкой на Нацпалату предпринимателей. Как пояснили в Нацпалате, данная информация актуальна на 9:00 (нст) 8 января.