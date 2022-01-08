Пресс-секретарь Назарбаева сказал, чем занят первый президент Казахстана

10:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев — прим. ТАСС) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — написал Укибай на своей странице в «Твиттере».