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НОВОСТИ

Пресс-секретарь Назарбаева сказал, чем занят первый президент Казахстана

10:26 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев — прим. ТАСС) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — написал Укибай на своей странице в «Твиттере».

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