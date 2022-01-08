К середине следующей недели в Москве может похолодать до -20С

11:41 Источник: Интерфакс

В ближайшие дни температура воздуха в столице будет понижаться, в начале следующей недели вернутся крепкие морозы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"Завтра и в понедельник днем ожидается -7...-5 градусов, в ночные часы до -11 градусов. Во вторник и среду столбики термометров опустятся до -20...-16 градусов", - говорится в сообщении.