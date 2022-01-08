0
0
135
НОВОСТИ

К середине следующей недели в Москве может похолодать до -20С

11:41 08.01.2022 Источник: Интерфакс

В ближайшие дни температура воздуха в столице будет понижаться, в начале следующей недели вернутся крепкие морозы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"Завтра и в понедельник днем ожидается -7...-5 градусов, в ночные часы до -11 градусов. Во вторник и среду столбики термометров опустятся до -20...-16 градусов", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:49 08.01.2022
Предложение виртуальной встречи лидеров стран ОДКБ поддержано Путиным
0
56
12:10 08.01.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 8 января, 2022
0
143
11:20 08.01.2022
В Казахстане 10 января объявлено днем национального траура
0
200
10:26 08.01.2022
Пресс-секретарь Назарбаева сказал, чем занят первый президент Казахстана
0
319
10:00 08.01.2022
Экс-глава КНБ Казахстана задержан по подозрению в госизмене
0
309
09:30 08.01.2022
Торговые сети Казахстана по причине беспорядков понесли ущерб в размере около 15 млрд руб
0
287
09:15 08.01.2022
В Казахстане попали под расследование 180 продавцов сжиженного газа
0
299
09:00 08.01.2022
НАТО хочет свести переговоры с Россией только к Украине - NYT
0
349
20:50 07.01.2022
Солтенберг: Расширение НАТО и ЕС помогло распространить и укрепить свободу и демократию в Европе
0
818
20:00 07.01.2022
Компромисса относительно базовых принципов НАТО не будет - Столтенберг
0
960

Возврат к списку