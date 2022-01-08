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НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 8 января, 2022

12:10 08.01.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 16,56 тыс. случаев, умерли за сутки 796 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 568 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 955 (11,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. Днем ранее, в пятницу, было выявлено 16,73 тыс. новых заболевших коронавирусом за сутки.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 634 тыс. 603 случаев коронавирусной инфекции, 315 тыс. 400 умерших и 9 млн 666 тыс. 161 выписанных (20 тыс. 449 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 653 тыс. 42.

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