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Предложение виртуальной встречи лидеров стран ОДКБ поддержано Путиным

12:49 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поддержал предложение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в ближайшие дни провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран — членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации. Владимир Путин поддержал это предложение», — говорится в сообщении.

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