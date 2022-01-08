Предложение виртуальной встречи лидеров стран ОДКБ поддержано Путиным
12:49 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран — членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации. Владимир Путин поддержал это предложение», — говорится в сообщении.
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