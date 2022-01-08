В Алматы скоро начнут открываться продовольственные магазины - СМИ
15:55 08.01.2022 Источник: Интерфакс
"Сообщается, что в ближайшее время будет открыт ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек. В Алматы начата предварительная оценка нанесенного ущерба в результате террористической атаки", - передает новостной портал Tengrinews.kz со ссылкой на мэра города Бакытжана Сагинтаева, который провел совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак.
Сагинтаев, согласно сообщениям, поручил начать уборку территорий, пострадавших в результате бандитских действий, а также нормализовать ситуацию с продовольственным обеспечением и продовольственной безопасностью.
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