В Алматы скоро начнут открываться продовольственные магазины - СМИ

15:55 Источник: Интерфакс

В ближайшее время в Алматы будет открыт ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек, информируют местные СМИ.

"Сообщается, что в ближайшее время будет открыт ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек. В Алматы начата предварительная оценка нанесенного ущерба в результате террористической атаки", - передает новостной портал Tengrinews.kz со ссылкой на мэра города Бакытжана Сагинтаева, который провел совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак.

Сагинтаев, согласно сообщениям, поручил начать уборку территорий, пострадавших в результате бандитских действий, а также нормализовать ситуацию с продовольственным обеспечением и продовольственной безопасностью.