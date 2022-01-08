0
0
0
НОВОСТИ

Отправлен в отставку замсекретаря Совета безопсности Казахстана

15:40 08.01.2022 Источник: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности республики Азамата Абдымомунова.

"Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Казахстана.

Там отметили, что президент также назначил первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Габита Садырбекова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:55 08.01.2022
В Алматы скоро начнут открываться продовольственные магазины - СМИ
0
46
12:49 08.01.2022
Предложение виртуальной встречи лидеров стран ОДКБ поддержано Путиным
0
314
12:10 08.01.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 8 января, 2022
0
364
11:41 08.01.2022
К середине следующей недели в Москве может похолодать до -20С
0
358
11:20 08.01.2022
В Казахстане 10 января объявлено днем национального траура
0
395
10:26 08.01.2022
Пресс-секретарь Назарбаева сказал, чем занят первый президент Казахстана
0
494
10:00 08.01.2022
Экс-глава КНБ Казахстана задержан по подозрению в госизмене
0
468
09:30 08.01.2022
Торговые сети Казахстана по причине беспорядков понесли ущерб в размере около 15 млрд руб
0
412
09:15 08.01.2022
В Казахстане попали под расследование 180 продавцов сжиженного газа
0
439
09:00 08.01.2022
НАТО хочет свести переговоры с Россией только к Украине - NYT
0
491

Возврат к списку