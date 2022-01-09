В Казахстане за участие в беспорядках задержано более 5 тыс человек
09:00 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По всему Казахстану к этому моменту задержано 5 135 человек», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:30 09.01.2022
- Глава МВД Казахстана рассказал, как развивались события в Алматы в прошедшие дни
- 10:21 09.01.2022
- Тема событий в Казахстане Вашингтон "не касается совершенно" - Рябков
- 10:00 09.01.2022
- В Казазстане продолжают подсчитывать убытки от беспорядков в стране
- 09:20 09.01.2022
- МВД Казахстана сообщает о стабилизации ситуации во всех регионах страны
- 09:17 09.01.2022
- Назарбаев передал пост главы Совбеза президенту Токаеву
- 09:11 09.01.2022
- Пограничники Казахстана задержали около 300 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну
- 09:07 09.01.2022
- До шести градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье 9 января
- 21:00 08.01.2022
- Открытие аэропорта Алма-Аты, похоже, откладывается на пока неопределенный срок
- 20:35 08.01.2022
- У США нет планов по сокращению численности своих войск в Европе
- 19:50 08.01.2022
- Несколько тысяч противников ковидных пропусков вышли на протест в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать