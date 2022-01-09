В Казахстане за участие в беспорядках задержано более 5 тыс человек

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД республики.

«По всему Казахстану к этому моменту задержано 5 135 человек», — говорится в сообщении.