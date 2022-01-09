До шести градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье 9 января

09:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, снег, гололедица и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться от минус четырех до минус шести градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус восьми градусов. Ветер южный и юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.