0
0
153
НОВОСТИ

До шести градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье 9 января

09:07 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, снег, гололедица и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться от минус четырех до минус шести градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус восьми градусов. Ветер южный и юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 09.01.2022
Глава МВД Казахстана рассказал, как развивались события в Алматы в прошедшие дни
0
17
10:21 09.01.2022
Тема событий в Казахстане Вашингтон "не касается совершенно" - Рябков
0
37
10:00 09.01.2022
В Казазстане продолжают подсчитывать убытки от беспорядков в стране
0
88
09:20 09.01.2022
МВД Казахстана сообщает о стабилизации ситуации во всех регионах страны
0
180
09:17 09.01.2022
Назарбаев передал пост главы Совбеза президенту Токаеву
0
174
09:11 09.01.2022
Пограничники Казахстана задержали около 300 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну
0
196
09:00 09.01.2022
В Казахстане за участие в беспорядках задержано более 5 тыс человек
0
168
21:00 08.01.2022
Открытие аэропорта Алма-Аты, похоже, откладывается на пока неопределенный срок
0
965
20:35 08.01.2022
У США нет планов по сокращению численности своих войск в Европе
0
954
19:50 08.01.2022
Несколько тысяч противников ковидных пропусков вышли на протест в Париже
0
809

Возврат к списку