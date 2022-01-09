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Пограничники Казахстана задержали около 300 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну

09:11 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали порядка 300 человек, которые пытались перейти государственную границу на автотранспорте и пешком. Об этом говорится в заявлении и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, которое в воскресенье распространила пресс-служба МВД.

«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть в страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег как в отечественной, так и в иностранной валюте», — сообщил Тургумбаев.

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