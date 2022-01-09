МВД Казахстана сообщает о стабилизации ситуации во всех регионах страны

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли беспорядки, стабилизирована. Об этом говорится в заявлении и. о. министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева, которое в воскресенье распространила пресс-служба МВД.

«В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов (местных администраций — прим. ТАСС). Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — сообщил Тургумбаев.