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НОВОСТИ

В Казазстане продолжают подсчитывать убытки от беспорядков в стране

10:00 09.01.2022 Источник: Интерфакс

Общая сумма ущерба торговых сетей Казахстана в результате беспорядков и действий мародёров составила более 212 млн долларов.

"Приблизительная сумма ущерба бизнесу - 92,3 млрд тенге ", - сообщают местные СМИ со ссылкой на Нацпалату предпринимателей. По нынешнему курсу, эта сумма составляет приблизительно 212 млн долларов.

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