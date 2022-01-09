Глава МВД Казахстана рассказал, как развивались события в Алматы в прошедшие дни
10:30 09.01.2022 Источник: Интерфакс
"Многочисленные группы протестующих в разных районах города совершали нападения на патрульные наряды. Захватили 7 оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Захватили общественный транспорт, коммунальную технику, на которой таранили наряды сил правопорядка, кидали в сотрудников самодельные зажигательные смеси, стреляли из огнестрельного оружия. Сжигали служебный автотранспорт, в том числе и пожарные машины", - сообщил глава МВД в воскресенье.
По его данным, 5 января организованная толпа в количестве около 20 тыс. человек со всех окраин города Алматы, одномоментно прибыв в центр города на площадь, вновь предприняли попытки захвата здания акимата.
"При этом они были лучше вооружены и организованы. Ввиду значительного численного преимущества им удалось прорвать несколько линий обороны и проникнуть в здание. Под натиском многочисленной толпы во избежание случайных жертв полиция была вынуждена отступить", - отметил он.
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