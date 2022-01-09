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Тема событий в Казахстане Вашингтон "не касается совершенно" - Рябков

10:21 09.01.2022 Источник: Интерфакс

Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане, эта тема не касается американцев, заявил в воскресенье "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет. А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, может ли эта тема быть затронута на предстоящих переговорах в Женеве или по каким-то другим каналам с США.

"Они должны понять, что их попытки везде и во всем видеть "руку Москвы" предсказуемы, они пусты и содержания ни для каких обсуждений здесь нет", - сказал замминистра.

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