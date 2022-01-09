Токаев сам принимает решения как глава государства и Совбеза - пресс-секретарь
11:25 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения», — говорится в заявлении Уали, распространенном пресс-службой президента Казахстана. «Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя», — добавил пресс-секретарь.
Он пояснил, что сделал это заявление «в связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства».
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