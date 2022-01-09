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Израиль открыл границы для всех туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19

12:00 09.01.2022 Источник: Интерфакс

Израиль в воскресенье открыл границы для туристов, которые вакцинированы любой вакциной против коронавируса COVID-19, упразднив списки стран, из которых въезд запрещен в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает The Times of Israel.

Для посещения Израиля вакцинированный турист из любой страны должен сделать тест на COVID-19 перед вылетом, а затем после прибытия в международный аэропорт Бен-Гуриона - еще один тест. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. Не вакцинированные туристы въезжать не могут.

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