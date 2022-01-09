Данные о заражении COVID-19 в России на 9 января, 2022
12:15 09.01.2022 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 980 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Днем ранее, в субботу, в России выявили 16,56 тыс. новых заболевших COVID-19. В настоящее время показатели заболеваемости соответствуют июньским.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 650 тыс. 849 случаев коронавирусной инфекции, 316 тыс. 163 умерших и 9 млн 686 тыс. 912 выписанных, причем 20 тыс. 751 выздоровели за последние сутки.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 647 тыс. 774.
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