0
0
133
НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 9 января, 2022

12:15 09.01.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 246 случаев, умерли за сутки 763 пациента, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 980 (12,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Днем ранее, в субботу, в России выявили 16,56 тыс. новых заболевших COVID-19. В настоящее время показатели заболеваемости соответствуют июньским.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 10 млн 650 тыс. 849 случаев коронавирусной инфекции, 316 тыс. 163 умерших и 9 млн 686 тыс. 912 выписанных, причем 20 тыс. 751 выздоровели за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 647 тыс. 774.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 09.01.2022
Израиль открыл границы для всех туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19
0
165
11:42 09.01.2022
Офисы Сбербанка в Казахстане возвращаются к стабильной работе
0
197
11:25 09.01.2022
Токаев сам принимает решения как глава государства и Совбеза - пресс-секретарь
0
249
10:30 09.01.2022
Глава МВД Казахстана рассказал, как развивались события в Алматы в прошедшие дни
0
351
10:21 09.01.2022
Тема событий в Казахстане Вашингтон "не касается совершенно" - Рябков
0
332
10:00 09.01.2022
В Казазстане продолжают подсчитывать убытки от беспорядков в стране
0
294
09:20 09.01.2022
МВД Казахстана сообщает о стабилизации ситуации во всех регионах страны
0
402
09:17 09.01.2022
Назарбаев передал пост главы Совбеза президенту Токаеву
0
369
09:11 09.01.2022
Пограничники Казахстана задержали около 300 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну
0
398
09:07 09.01.2022
До шести градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье 9 января
0
298

Возврат к списку