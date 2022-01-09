В Женеву на переговоры по безопасности прибыла российская делегация
13:30 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января. Но, как ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут «предварительную» часть встречи.
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