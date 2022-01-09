В Женеву на переговоры по безопасности прибыла российская делегация

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегации в эти минуты прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает в воскресенье корр. ТАСС с места событий.

В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января. Но, как ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут «предварительную» часть встречи.