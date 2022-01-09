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Силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане

15:22 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач. Об этом сообщил командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан», — отметил он в воскресенье на брифинге.

По словам командующего, сейчас в задачи миротворцев входит охрана важных военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих к городу районах. «Выполнение задач подразделениями Коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране», — подчеркнул Сердюков.

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