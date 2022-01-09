В Казахстане приостановлена работа пунктов обмена валют

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Казахстана сообщил, что работа обменных пунктов в стране приостанавливается в целях безопасности.

«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций <…> временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — говорится в публикации на сайте банка.