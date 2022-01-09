В Казахстане приостановлена работа пунктов обмена валют
16:40 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций <…> временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», — говорится в публикации на сайте банка.
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