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Боррель считает, что Россия намеренно игнорирует ЕС при обсуждении вопросов безопасности

17:06 09.01.2022 Источник: Интерфакс

Евросоюз видит угрозу европейской архитектуре безопасности и считает, что Москва намеренно игнорирует Брюссель при обсуждении вопросов безопасности в Европе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Помимо Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности. Российское руководство, намеренно исключив упоминания ЕС из "проектов договоров", которые они представили в декабре прошлого года, похоже, намеревается повернуть время вспять и вернуться к старой логике холодной войны", - написал Боррель в воскресенье в своем блоге.

"Мы должны четко понимать, что ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев", - заявил еврочиновник.

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