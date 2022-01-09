Рябков пояснил, что ждет делегация РФ от переговоров в Женеве от коллег из США

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ на предстоящих переговорах с США в Женеве надеется получить более внятное представление о позициях Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

«Мне хотелось бы, конечно, чтобы по итогам женевских мероприятий мы получили более внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне, что называется, позиционные допуски. Для этого мы и приехали в Женеву. Допуски по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь», — сказал высокопоставленный дипломат.