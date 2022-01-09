Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике, Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, „оттеснить“ нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — сказал замминистра.

«Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — резюмировал Рябков.