Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года
18:05 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, „оттеснить“ нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — сказал замминистра.
«Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — резюмировал Рябков.
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