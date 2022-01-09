Есть основания возобновить договор по ракетам средней и меньшей дальности - Блинкен

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Россия могли бы восстановить договоренности с Россией относительно размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в интервью телеканалу Эй-би-си в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверие российско-американских переговоров по безопасности.

«В прошлом у нас были договоренности, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение <…>. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить», — сказал он.