Есть основания возобновить договор по ракетам средней и меньшей дальности - Блинкен
18:20 09.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В прошлом у нас были договоренности, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение <…>. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить», — сказал он.
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