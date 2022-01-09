Блинкен: не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала Си-эн-эн.

«Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели, — сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства. — Мы сможем представить свои предложения. То же самое вместе с нами сделают россияне в НАТО и в ОБСЕ. И мы посмотрим, есть ли возможность для продвижения вперед».