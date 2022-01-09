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НОВОСТИ

Пресс-секретарь Токаева рассказал, когда силы ОДКБ могут покинуть Казахстан

18:07 09.01.2022 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали высказал предположение, что миротворцы ОДКБ пробудут в республике только неделю."Возможно, пробудут одну неделю", - сказал Уали в воскресенье в интервью гостелеканалу "Хабар 24".

Он также заявил, что миротворцы ОДКБ покинут республику после завершения контртеррористической операции.

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