Пресс-секретарь Токаева рассказал, когда силы ОДКБ могут покинуть Казахстан

18:07 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали высказал предположение, что миротворцы ОДКБ пробудут в республике только неделю."Возможно, пробудут одну неделю", - сказал Уали в воскресенье в интервью гостелеканалу "Хабар 24".

Он также заявил, что миротворцы ОДКБ покинут республику после завершения контртеррористической операции.