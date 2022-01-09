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НОВОСТИ

Америке интересно, зачем Казахстан обратился за помощью в ОДКБ

20:00 09.01.2022 Источник: Интерфакс

Вашингтон запросил разъяснения у Казахстана, почему он обратился в ОДКБ за помощью в связи с протестами и беспорядками, заявил в интервью CNN госсекретарь Энтони Блинкен.

"У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал госсекретарь. По его словам, Казахстан должен был сам мирно справиться с этой ситуацией. "Мы запросили разъяснения по этому поводу", - добавил Блинкен.

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