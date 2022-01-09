Америке интересно, зачем Казахстан обратился за помощью в ОДКБ
20:00 09.01.2022 Источник: Интерфакс
"У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал госсекретарь. По его словам, Казахстан должен был сам мирно справиться с этой ситуацией. "Мы запросили разъяснения по этому поводу", - добавил Блинкен.
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