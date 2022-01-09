В Женеве начинается предварительная часть переговоров между РФ и США по безопасности
20:42 09.01.2022 Источник: Интерфакс
В Женеве начинается предварительная часть российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о наличии шансов договориться с США, говоря об ожиданиях от предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
"Шансы есть всегда", - сказал замминистра журналистам в воскресенье вечером в Женеве, отвечая на вопрос, есть ли шансы на достижение какого-то понимания с Вашингтоном.
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