В Женеве начинается предварительная часть переговоров между РФ и США по безопасности

20:42 Источник: Интерфакс

В Женеве начинается предварительная часть российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о наличии шансов договориться с США, говоря об ожиданиях от предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.

"Шансы есть всегда", - сказал замминистра журналистам в воскресенье вечером в Женеве, отвечая на вопрос, есть ли шансы на достижение какого-то понимания с Вашингтоном.