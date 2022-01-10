Временный запрет на выдачу новых виз в Японию может продлиться
07:20 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы не можем ослаблять запретительные меры на границе на фоне нынешнего нарастания заражений коронавирусом", - цитирует газета неназванного высокопоставленного чиновника.
Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря 2020 года, и в минувшем ноябре его было решено смягчить. Однако в связи с распространением в мире омикрон- штамма правительство с 30 ноября вновь вернулось к прежней политике практически полного закрытия границ.
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