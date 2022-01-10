Государственная целостность Казахстана сохранилось благодаря ОДКБ - госсекретарь

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ривлечение в Казахстан миротворческого контингента ОДКБ позволило сохранить государственную целостность республики. Об этом в понедельник заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире республиканского телеканала "Хабар-24".



"Решительные действия президента [Казахстана Касым- Жомарта Токаева] сорвали планы по дестабилизации, в том числе его решение пригласить миротворческий контингент ОДКБ", - сказал Карин.



По его словам, ситуация была критическая, поэтому надо было принимать жесткие, решительные действия. "Привлечение миротворческого контингента ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить силы правоохранительных органов на проведении контртеррористической операции", - пояснил госсекретарь, отметив, что это "позволило защитить государственную целостность".



