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Две участвовавшие в беспорядках экстремистские ячейки нейтрализованы в Алма-Ате - КНБ

07:40 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали на территории Алма-Аты две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"КНБ Республики Казахстан реализуются мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений. В результате на территории города Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано четыре члена одной ячейки. "При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства", - пояснили в КНБ.

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