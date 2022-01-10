Причина приостановки процесса сертификации "Северного потока - 2" в несоответствии требования ЕС - МИД ФРГ
07:50 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на "Северный поток - 2". Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен", - утверждала глава МИД ФРГ в интервью итальянской газете "Стампа", опубликованном в понедельник. В этот же день министр впервые после своего назначения прибывает с визитом в Рим.
По версии Бербок, вопрос о запуске "Северного потока - 2" носит геополитический характер. Министр подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США, согласно которому "в отношении России будут приняты эффективные жесткие меры вместе с европейскими партнерами в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине".
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