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В МИД РФ указали на возможную связь событий в Казахстане с уходом США из Афганистана

09:00 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи джихадистов участвовали в событиях в Казахстане, они пытались подорвать конституционный строй страны. Об этом заявил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

"Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу. Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе", - подчеркнул Антонов, слова которого приводятся на странице посольства РФ в "Фейсбуке".

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