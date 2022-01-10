"Наследники" получили "Золотой глобус" в номинации "лучший драматический сериал"

09:20 Источник: Газета.Ru

Сериал «Наследники» от HBO получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Сериал Джесси Армстронга, Уилла Феррелла и Адама Маккея рассказывает о семье великого и ужасного медиамагната Логана Роя.

В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса». Газета.Ru