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"Наследники" получили "Золотой глобус" в номинации "лучший драматический сериал"

09:20 10.01.2022 Источник: Газета.Ru

Сериал «Наследники» от HBO получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Сериал Джесси Армстронга, Уилла Феррелла и Адама Маккея рассказывает о семье великого и ужасного медиамагната Логана Роя.

В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса».  Газета.Ru

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